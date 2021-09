Justice : Leader de la Patrouille suisse acquitté

Il avait provoqué un accident en 2017. Un pilote militaire s’est retrouvé devant la justice qui l’a acquitté.

Lors d’un entraînement, un avion militaire avait rompu un câble de télévision et le départ de la course de ski avait dû être reporté.

Lors des championnats du monde de ski 2017 à Saint-Moritz (GR), un PC-7 a arraché le câble d’une caméra qui était tombée. L’ancien chef d’équipe de la Patrouille suisse a été accusé d’abus et de dilapidation par négligence du matériel, perturbation des services publics et non-respect des règles de service . Jeudi et vendredi, il a dû répondre de ces griefs devant le Tribunal militaire 2 à Aarau (AG) et a été acquitté, comme l’a confirmé la justice militaire dans les colonnes de la «Schweiz am Wochenende». L’auditeur avait exigé une amende conditionnelle de 150 taux journaliers de 140 francs suisses.