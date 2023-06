L’Eagle suisse exporté en Ukraine par une entreprise allemande

Les investigations, menées avec l’aide de l’Allemagne et de l’ancien directeur de l’entreprise à l’origine de l’exportation (voir encadré), ont révélé que «11 véhicules EAGLE I avaient été réexportés en Ukraine avec l’aval des autorités allemandes chargées des contrôles à l’exportation». Problème: «malgré la déclaration de non-réexportation signée, l’ancien directeur n’a pas jugé bon de demander l’autorisation du SECO avant d’exporter les véhicules en Ukraine, car après la démilitarisation des véhicules (retrait des protections et des fenêtres blindées), attestée par le Ministère de la défense allemand, il est parti du principe que la déclaration de non-réexportation n’était plus pertinente», poursuit le gouvernement.