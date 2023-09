League of Legends: «C’est une bataille dans un rêve!»

C’est rarissime pour un non-Coréen. Anthony «Resilience» Bazire l’a réussi. Il a été reçu dans la prestigieuse académie de Gen.G, l’équipe rivale de T1 et de Faker, l’icône de «League of Legends» (LoL) et de tout un pays. «C’était mon rêve, le plus beau jour de ma vie», se rappelle le gamer français âgé de 24 ans. Dans cette structure professionnalisée, la journée ordinaire commence à 12 h pour finir à 4 h du matin avec au menu un entraînement intensif. Cette routine peut laisser place à de belles surprises. «J’ai croisé pour la première fois Faker quand il sortait de sa structure à 5 h du matin, se rappelle Resilience. En tant que fanboy, je lui ai fait juste un coucou et il a fait coucou back. Après, on s’habitue…»