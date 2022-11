Tennis: Leandro Riedi franchit encore un cap

Quelle saison est en train de vivre le protégé d'Yves Allegro... Vainqueur d'un premier tournoi ITF à Selva en octobre dernier, il a ensuite enchaîné les victoires cette année et assurément franchi un palier. Le grand Alémanique de 1m91 a empoché deux autres ITF en 2022 (Trimbach et Nottingham) et aussi perdu deux finales: au Challenger de Lugano en mars et ITF d'Aldershot en août.