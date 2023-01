Tennis: Leandro Riedi: «Le plus important, c’est le mental»

Mais où s’arrêtera Leandro Riedi? Le Zurichois de bientôt 21 ans – ce sera pour le 27 janvier prochain – n’en finit pas d’aligner les succès. Matricule 157 à l’ATP, il vient d’aligner une série de 14 victoires consécutives. Victoire au tournoi Challenger d’Helsinki, rebelote à celui d’Andria, et le voilà maintenant qualifié pour la finale du Challenger de Canberra – il y affrontera la nuit prochaine le Hongrois Marton Fucsovics, ATP 87 et tête de série No 1 du tournoi.

Oui, ce sera une première pour moi de participer à des qualifications d’un tournoi du Grand Chelem. C’est une certaine reconnaissance du parcours accompli. Je savais que j’avais les moyens de développer un tennis solide, maintenant j’en ai la preuve. Je sais que les échéances qui se profilent seront dures, mais je suis prêt. Et, surtout, je me réjouis de participer à mon premier tournoi du Grand Chelem senior.

J’ai vécu quelques grandes expériences en 2022. Ma progression me conforte dans le fait que j’ai accompli le travail nécessaire. Mais tout le monde est capable de bien jouer au tennis. La différence se fait simplement dans la tête. Le plus important, c’est le mental.

Non, il faut être honnête. Mais je me réjouis de constater que le tennis suisse se porte bien. Nous sommes plusieurs à figurer dans le top 200 (ndlr: 7 pour être précis). Cela faisait longtemps que ce n’était plus le cas. Et il y a beaucoup de jeunes qui poussent derrière, c’est réjouissant. Avec des gars comme Marc-Andrea Hüsler, je pense que le futur du tennis suisse se présente bien.