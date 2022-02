Cinéma : Leatherface revient semer la terreur sur Netflix

Une suite du film «Massacre à la tronçonneuse», sorti en 1974, sera bientôt diffusée sur la plateforme. La bande-annonce vient d’être dévoilée.

On y verra donc Melody, Lila, Dante et Ruth qui se rendront dans la petite ville de Harlow, au Texas, pour commencer une nouvelle vie. Cependant, un terrible danger ne tardera pas à les menacer. Sur place, ces jeunes gens rencontreront Sally Hardesty. Cette femme avait été la seule à s’en sortir vivante quand Leatherface et les membres de sa famille l’avaient agressée elle et ses amis, en 1974. Malgré son âge avancé, elle sera prête à affronter à nouveau le psychopathe défiguré, armé de sa tronçonneuse…