Shopping - L’eau de Cologne: un vent de fraîcheur dans l’univers du chic

L’origine de l’eau de Cologne reste un mystère. Ou plutôt celle de l’Aqua Mirabilis, son nom à la fin du XVIIe siècle. Cet accord d’agrumes sur une base d’alcool a-t-il été conçu dans un monastère toscan? A-t-il été rapporté d’Inde par un officier anglais ou d’une autre contrée orientale par un moine? Quelles que soient les versions, toutes s’accordent sur un nom: Farina. Cette famille italienne installée à Düsseldorf et dont les ramifications s’étendent à Paris et à Cologne va populariser ce parfum, en le commercialisant au XVIIIe siècle.

Aujourd’hui, deux maisons revendiquent la formule originale: Farina 1709, à Cologne, et Roger & Gallet, à Paris. Chacune a des liens familiaux plus ou moins directs avec les premiers Farina, mais les deux fragrances qu’on sent aujourd’hui sont bien différentes l’une de l’autre. En plus de 300 ans, la cologne a été portée par les femmes et les hommes de tous âges et de toutes conditions. Elle est aussi une intarissable source d’inspiration pour les parfumeurs. Voici notre sélection.