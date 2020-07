Rédiger un nouveau commentaire

Pas confiance pour ces eaux minérales comme Evian, Aproz, Henniez, Valser, etc. L’eau fraîche du robinet me convient très bien.

Larmailli 12.07.2020 à 08:44

Votre titre et l'introduction de l'article sont scandaleusement anxiogènes et manipulateur. Une véritable escroquerie intellectuelle. Vous prétendez que "Même l’eau d’Evian contient du chlorothalonil. Des traces de ce pesticide interdit ont été retrouvées dans la fameuse eau minérale, considérée comme si pure que les scientifiques l’utilisent même pour calibrer leurs instruments de mesure." Alors sachez que si LE PESTICIDE en que tel, est interdit, le chlorothalonil lui n'est pas bani. Pire, SIX MILLIARDIÈMES de grammes cette molécule dans de l'eau naturelle représente une quantité BIEN AU DESSOUS des normes MAXIMALES imposées par les lois et ne représentent aucun danger pour la santé.