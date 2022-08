Suisse : L’eau devrait être gérée à l’échelle nationale pour éviter les pénuries

Selon un rapport de la Confédération, des «pénuries d’eau régionales et limitées dans le temps» deviendront de plus en plus fréquentes, rappelle indique le quotidien. Ce n’est pas le manque de pluie qui est en cause, mais le déplacement des périodes de précipitations vers l’hiver. Conséquence: l’eau disponible fait défaut en été. Si les agglomérations du Plateau, qui bénéficient de grandes réserves d’eau souterraine, sont épargnées, les communes des Préalpes, du Jura, de la Haute Argovie et de l’Emmental sont concernées.