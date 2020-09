Suisse : L’eau du lac de Neuchâtel va chauffer un hôpital et un EMS

L’Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB) utilisera l’eau du lac de Neuchâtel pour se chauffer et se rafraîchir, ce qui lui permettra de remplacer son chauffage à mazout datant de 1978.

L’installation servant à produire de l’énergie avec l’eau du lac de Neuchâtel pour chauffer et rafraîchir l’Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB) à Estavayer-le-Lac (FR) sera opérationnelle fin novembre. Elle permettra d’économiser 200’000 litres de mazout par an.

Le Groupe E a présenté vendredi sur le site un projet représentant un investissement de 2,2 millions de francs et 20 mois de travaux. «Nous sommes au cœur de la transition énergétique», s’est réjoui Jacques Mauron, directeur général du groupe énergétique fribourgeois. Le rejet annuel de CO2 diminuera de plus de 500 tonnes.

Une première

Produire de l’énergie avec l’eau du lac, c’est le défi que s’est lancé le Groupe E en partenariat avec les autorités régionales. Il constitue une première tant pour le lac de Neuchâtel et que pour le canton de Fribourg. Un procédé à grand potentiel encore peu utilisé, a précisé Nicolas Petitpierre, responsable conception énergétique.

L’installation alimentera le centre de traitement et de réadaptation (CTR) de l’HIB ainsi que l’établissement médico-social (EMS) des Mouettes. Le CTR offre 47 lits pour des hospitalisations de plusieurs jours et accueille plus d’une centaine de patients de façon ambulatoire pour des visites journalières.