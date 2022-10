Cortaillod (NE) : L’eau est à nouveau potable, mais elle aura occupé les médecins

Les opérations de purges et de désinfection du réseau au chlore ont porté leurs fruits. La commune rapporte des dizaines de consultations médicales et deux hospitalisations.

Des analyses de routine avaient révélé la présence de la bactérie Escherichia coli et d’entérocoques, le 18 octobre.

«On est allés chercher de l’eau en bouteille au point de distribution communal. Les gens y étaient très sympas, même si j’ai dû argumenter qu’on était trois chez moi, avec mes filles, pour qu’ils me laissent repartir avec un six-pack. Pour ce qui est des douches, on s’est arrangés pour aller les prendre chez des connaissances aux alentours», raconte un habitant de Cortaillod (NE).

Depuis une semaine, les 4700 citoyens ne pouvaient plus boire l’eau du réseau. En cause, une pollution détectée mercredi dernier. Des analyses de routine avaient révélé la présence de la bactérie Escherichia coli et d’entérocoques. Suite aux travaux de désinfection du réseau par chloration, l’eau est à nouveau propre à la consommation, déclarent mercredi les autorités dans un communiqué.