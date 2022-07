Préalpes fribourgeoises: L’eau est acheminée dans les alpages par hélicoptère afin d’y abreuver le bétail

Comme en 2003, en 2015 et en 2018, le bal des hélicoptères a repris ses droits en Gruyère. Certaines sources ont tari ou leur faible débit ne permet plus de palier suffisamment les besoins des troupeaux en estivage. Il faut dès lors amener le précieux liquide par les airs, dans des endroits peu carrossables. Tant que les autorités fribourgeoises ne décident pas d’activer un plan cantonal, les premières livraisons sont à la charge des éleveurs. Leur prix s’élève à plusieurs milliers de francs par ravitaillement.

Après ceux de Hochmatt la semaine dernière, c’est au tour des pâturages de Sori, de Charmey, d’Estévenens, de Bellegarde et de Lessoc de se faire ravitailler en eau par le ciel, mercredi et jeudi. «Si la situation perdure, la liste des livraisons va s’allonger, les sociétés privées ne pourront plus suivre et on devra faire appel à l’armée, comme en 2003, 2015 et 2018», a relevé Frédéric Ménétrey, directeur de la Chambre fribourgeoise d’agriculture. En 2018, 422’000 litres d’eau avaient ainsi été acheminés par les airs dans 25 sites difficiles d’accès. Cet effort avait nécessité 350 rotations d’hélicoptères. L’État s’était alors résolu à appeler l’armée à la rescousse.