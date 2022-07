Vaud : L’eau jaunâtre sera «corrigée» par un ajout de pH

Bien que potable, l’eau sortant des robinets de quatre communes vaudoises n’est pas au goût de ses habitants. Le problème devrait être réglé cet automne.

Depuis août 2019, des habitants de Bussigny, Boussens, Cheseaux-sur-Lausanne et Etagnières se plaignent que l’eau qui sort de leurs robinets soit de couleur jaunâtre. Ils affirment qu’elle ne sent pas bon et doivent se résoudre à acheter des bouteilles.