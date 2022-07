Ouvriers vaudois assoiffés: L’eau manque sur plus de 40% des chantiers, les patrons bottent en touche

Les ouvriers ne sont pas assez protégés de la canicule sur les chantiers vaudois. C’est en tout cas l’avis du syndicat Unia Vaud qui publie ce mardi les résultats d’un sondage lancé le 21 juillet dernier. Plus de 600 travailleurs y ont répondu. Pour le syndicat, le «constat est accablant». Dans plus de 40% des cas, la mise à disposition d’eau n’est pas respectée. Selon les recommandations du Secrétariat d’État à l’économie, une pause de 10 minutes par heure travaillée doit être accordée en période de canicule. Moins de 20% des sondés affirment avoir bénéficié de tels aménagements de leurs horaires de travail.

Unia Vaud tirait déjà la sonnette d’alarme il y a trois jours. Interventions sur les chantiers, discussions, voire blocage complet du travail comme en juin 2019 au Petit-Saconnex (GE) , le syndicat veut mieux protéger les ouvriers durant les épisodes de canicule. Il indique encore que seuls 8% des chantiers ont été stoppés dans le canton de Vaud, toujours selon le même sondage, et en appelle à la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) pour qu’elle rappelle «de toute urgence» aux entreprises les mesures à prendre.

«Il y a un point d’eau potable sur la plupart des chantiers»

Du côté de la FVE, on regrette vivement cette injonction du partenaire social Unia. «Nous avons œuvré ensemble au début de l’été avec une campagne de prévention lors de laquelle nous avons distribué plus de 15’000 tubes de crème solaire, rappelle René Grandjean, secrétaire patronal de la FVE. «C’est une prise d’otage des travailleurs en vue des négociations salariales de septembre», lance le secrétaire patronal. Quant au manque d’eau potable sur les chantiers vaudois, la FVE est catégorique. «Il y a un point d’eau potable sur la plupart des chantiers, affirme René Grandjean. Et quand il n’y en a pas, les entreprises mettent des palettes d’eau minérale à disposition des travailleurs.» La branche de la construction compte au total 28’000 travailleurs dans le canton de Vaud.