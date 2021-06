Vaud : L’eau potable d’Allaman a été contaminée

Les Allamanais ne peuvent plus consommer leur eau potable. Probablement contaminée lors de travaux, elle doit impérativement être bouillie avant toute utilisation.

Jeudi dernier, les Allamanais apprenaient que leur eau potable n’était plus propre à la consommation. Des entérocoques, indicateurs de contamination fécale, sont à l’origine de la contamination, rapporte «La Côte». Les habitants sont désormais obligés de bouillir l’eau avant chaque utilisation pour détruire les éventuels germes pathogènes. Le Service intercommunal de distribution d’eau potable de Rolle et environs (Sidere) recommande d’utiliser de l’eau en bouteille pour les enfants et les nourrissons.