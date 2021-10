Bussigny (VD) : «L’eau rouillée» peut-être pas si inoffensive que ça

Alors que les différents acteurs se renvoient la balle, le chimiste cantonal adjoint admet qu’on ne peut pas écarter tout risque.

Depuis plusieurs mois, des habitants de Bussigny (VD) et de plusieurs autres communes de la région lausannoise se retrouvent avec une eau jaunâtre et malodorante qui sort des robinets. Le problème, révélé par l’émission «À bon entendeur» de la RTS, vient du raccordement, en 2019, au réseau d’eau de la Ville de Lausanne. Cette eau est moins calcaire que celle qui passait auparavant dans les tuyaux et elle emmène avec elle des particules de rouille. Les autorités ont affirmé que l’eau était potable. Mais les prélèvements effectués montrent une teneur en fer parfois 5 fois plus élevée que celle mentionnée dans la norme fédérale.

Et là, on ne peut «garantir qu’il n’y ait pas de mise en danger, dès lors qu’une norme est dépassée», a expliqué le chimiste cantonal adjoint, à «24 heures». Pour Stefan Bieri, s’il ne s’agit que de l’oxyde de fer et que les dépassements sont ponctuels, le risque est limité. Mais il prévient: cela peut entraîner d’autres contaminations et, dans ce cas, il y a lieu de prévoir un assainissement dans les meilleurs délais. Or, là aussi, les choses ne sont pas si simples, explique le quotidien vaudois. Car tant les communes de Bussigny et de Lausanne que les propriétaires d’immeubles se renvoient la balle, se basant sur des analyses qui prouveraient que le problème n’est pas dans leurs tuyaux. Les locataires, eux, continuent à supporter le liquide peu avenant qui sort des robinets et à se procurer de l’eau en bouteille pour la boisson.