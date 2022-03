Basketball : LeBron James a été stratosphérique en NBA

«LNJ» a inscrit 56 points pour permettre aux Lakers de renouer avec la victoire aux dépens de Golden State, samedi, pendant que Miami, leader à l’Est, prenait le meilleur sur son dauphin Philadelphie.

Héroïque et stratosphérique, LeBron James a inscrit 56 points pour permettre aux Lakers de renouer avec la victoire (124-116) aux dépens de Golden State, samedi en NBA, pendant que Miami, leader à l’Est, prenait le meilleur sur son dauphin Philadelphie.

Seul Kobe Bryant a fait mieux à 37 ans, en marquant 60 pions en 2016. C’était pour ses adieux et les fans de L.A. s’en souviennent encore. La performance de «LBJ», sous ce même maillot, n’a rien d’une sortie glorieuse, mais elle est aussi impressionnante, car elle ne fait que démontrer un peu plus la valeur de son niveau chaque soir sur la durée.

Cette saison, James est d’une adresse redoutable, car il est au-dessus des 50% et face à Golden State cela s’est encore vu (19/31, dont 6/11 à longue distance, 10 rebonds en prime). Et sa moyenne de points n’a plus été aussi haute depuis la saison... 2007-2008.