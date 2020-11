États-Unis : LeBron James appelle à l’aide dans une affaire de meurtre

Le célèbre joueur américain de basket, l’un des meilleurs de la NBA, a demandé sur Twitter que les habitants de sa ville natale se mobilisent pour retrouver le meurtrier de la soeur d’un de ses proches.

«Akron, Ohio! La soeur de mon frère a été assassinée chez elle le week-end dernier. La famille de mon frère a besoin de réponses. Qui a fait ça et pourquoi. Ma ville, j’ai besoin que vous vous mettiez tous au boulot pour trouver qui a fait cette chose horrible, honteuse et dégueulasse à cet ange attentionné et aimant», a tweeté LeBron James mercredi 4 novembre 2020.