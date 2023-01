Basketball : LeBron James caracole toujours en tête des votes pour le All-Star Game

Trois semaines après l'ouverture du suffrage, le «King» est le plus plébiscité avec 4’825’229 voix récoltées. Kevin Durant, prépondérant dans la résurrection des Brooklyn Nets après une entame de saison catastrophique, mais qui vient de se faire une entorse au genou droit, suit avec 4’509’238 voix. Ce qui fait d'eux, pour l'heure, les capitaines de leur conférence respective (Ouest pour le premier, Est pour le second).

Giannis et Curry en embuscade

Derrière lui et Durant, pointe Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) avec 4’367’306 voix. Stephen Curry (Golden State) suit un peu plus loin avec 3’901’808 votes. Si la photographie actuelle ne change pas d'ici le 21 janvier, date de clôture des votes, Luka Doncic (Dallas), Nikola Jokic, double MVP en titre (Denver), et Anthony Davis (Lakers) sont les plus plébiscités à l'Ouest derrière James et Curry.