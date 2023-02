Basketball : LeBron James et Giannis Antetokounmpo incertains pour le All-Star Game

Giannis Antetokounmpo (à gauche) et LeBron James pourraient ne pas se croiser sur le parquet dans la nuit de samedi à dimanche.

LeBron James et Giannis Antetokounmpo, capitaines des deux équipes qui doivent s'affronter lors du All-Star Game, étaient absents des événements de samedi. Ils restent incertains pour le point d'orgue du All-Star week-end, ce dimanche. James, qui doit mener la «Team LeBron», a manqué l'entraînement avant le match des étoiles tandis que le «Greek Freak», à la tête de la «Team Giannis», n'a pas pris part au concours d'agilité qu'il avait prévu de disputer avec ses frères Alex et Thanasis.

«King James», 19 fois All-Star (record partagé avec Kareem Abdul-Jabbar, q u'il a récemment délogé du trône de meilleur marqueur de l'histoire de la NBA ), doit s'adresser aux journalistes dimanche avant la partie. La ligue a déclaré qu'il «semblait» que sa blessure ne l'empêcherait pas de jouer. La vedette des Lakers avait manqué trois matches en raison d'une blessure au pied avant de rejouer 29 minutes mercredi lors d'une large victoire face à La Nouvelle-Orléans. Antetokounmpo s'est, lui, fait une entorse au poignet droit jeudi au cours du succès de Milwaukee contre Chicago et a été remplacé par son coéquipier Jrue Holiday au concours d'agilité.

De nombreux joueurs majeurs seront absents du All-Star Game, dont Stephen Curry, champion NBA en titre avec Golden State (qui avait animé la précédente édition avec 50 points inscrits, récoltant logiquement le trophée de MVP), Kevin Durant, tout juste transféré de Brooklyn à Phoenix, et Zion Williamson, le phénomène de La Nouvelle-Orléans.

Dimanche, les capitaines vont sélectionner chacun à tour de rôle les joueurs de leur équipe respective parmi les All-Stars disponibles. James vise un sixième triomphe consécutif dans ce format, après avoir battu des équipes menées par Kevin Durant, Stephen Curry et Antetokounmpo, déjà. «Je vais essayer de sélectionner une très bonne équipe, a quant à lui déclaré le Grec. Nous allons jouer dur et j'espère que nous pourrons profiter du match et essayer de les faire tomber cette fois-ci.»