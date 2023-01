NBA : Lebron James et les Lakers volés à la dernière seconde

De la pluie d’affiches que la NBA proposait samedi soir, il ne restera qu’une image; celle de LeBron, ulcéré et prostré à genoux sur le parquet du TD Garden. La star des Lakers, encore bouillant à Boston (41 pts), venait de partir au lay up pour donner la victoire à Los Angeles au buzzer lorsque Jayson Tatum claqua son bras gauche. Difficile de trouver une faute plus évidente, sous les yeux du corps arbitral; lequel n’a rien vu. Incroyable.

Plus tôt, à Philadelphie, l’affiche entre le deuxième de l’Est et le premier de l’Ouest, a été elle aussi relevée, avec une démonstration de force de Joel Embiid, qui a permis aux Sixers de renverser les Nuggets, pourtant devant de 15 longueurs à la pause. Le Camerounais a été ultra-dominant dans cette rencontre (47 points, 18 rebonds). Et sa banderille à 30 secondes du buzzer, plantée au nez et à la barbe de Nikola Jokic aura été fatale.