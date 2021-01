Basketball : LeBron James fait la loi dans le money-time

La star des Lakers a été décisive, Kyrie Irving a évolué en soliste avec Brooklyn et Nikola Jokic a été omniprésent à Denver, au cours d’une soirée où les Clippers ont été piégés par San Antonio.

A Memphis, il n’y a qu’un «King», Elvis Presley. Mais en NBA, c’est LeBron James et, en road-trip dans le Tennessee, il a encore assumé ce statut en écœurant les Grizzlies au cours du 4e quart-temps où il a réussi 10 de ses 26 points, 5 de ses 11 rebonds et 4 de ses 7 passes, pour permettre aux Lakers de s’imposer (94-92).

L.A. n’a pas eu partie facile face à un adversaire pourtant privé de son meilleur joueur, Ja Morant (cheville). Il a fallu que «LBJ» se réveille dans le money-time: vexé par un «and one!» («Plus un!») hurlé en sa direction par Dillon Brooks qui venait de marquer, faute en prime, il s’est vengé en réussissant un shoot à reculons au dessus de l’impétueux, lui signifiant d’un geste chambreur sa petitesse. Et sur l’action suivante, il a contré Brandon Clarke.

Anthony Davis n’a pas été en reste, lui aussi auteur de 26 points et très actif en défense (10 rbds, 3 interceptions, 3 contres). Avec ce 4e succès de rang, le champion en titre prend seul la tête à l’Ouest.

Brooklyn envoie valser le Jazz

Dans le sillage de Kyrie Irving, seul leader d’attaque en l’absence de Kevin Durant, cas contact d’une personne ayant contracté le Covid-19 et donc tenu de rester en quarantaine, les Nets se sont quelque peu rassurés après deux défaites de rang, en corrigeant Utah, aux abonnés absents au Barclays Center (130-96).

Le meneur All-Star a débuté parfaitement sa rencontre avec un 7/7 aux tirs, soit 18 points marqués lors de ses neuf premières minutes. Suffisant pour permettre à son équipe d’en compter 21 d’avance au terme du premier quart-temps. Match rapidement plié, il a fini avec 29 points (6 rbds, 5 passes, 3 interceptions), bien aidé par Caris LeVert, efficace (24 pts) en sortie de banc, et par Jarett Allen (19 pts, 18 rbds) qui a remporté son duel de pivots avec Rudy Gobert (10 pts, 11 rbds).

Les Clippers à la trappe

Les 30 points et 10 passes de Kawhi Leonard, toujours motivé au moment de retrouver son ancien coach Gregg Popovich, n’y ont rien fait: San Antonio, longtemps dominateur a su contenir la remontée des Clippers pour s’imposer sur le fil (116-113).

Le réveil des Californiens au troisième quart-temps (40-22) pour combler 19 points de retard à la pause, n’a pas suffi. Dans les douze dernières minutes, les Spurs ont repris de l’avance, grâce notamment à Patty Mills, redoutable derrière l’arc avec trois paniers d’affilée (8/12 au total, record personnel, 27 pts), et ont su cette fois la conserver pour mettre fin à une mauvaise série de quatre revers d’affilée.

Jokic remède anti-blues de Denver

Les Nuggets, rouillés en ce début de saison, ont eu du mal, mais ils se sont imposés contre Minnesota (123-116). Ils doivent cette deuxième victoire de rang à leur maître à jouer, le Serbe Nikola Jokic, qui a compilé 35 points, 15 rebonds et 6 passes, dont une merveilleusement dosée avec rebond qui a traversé la moitié du terrain. Et c’est lui qui a été déterminant dans le 15-0 infligé en milieu de 4e quart-temps, pour assurer la victoire.

«A ce stade, que dire de plus sur lui? Je lui répète avant chaque match: «Vas-y et remporte ce trophée de MVP», a commenté admiratif son coéquipier Will Barton