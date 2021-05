Basketball : LeBron James le sauveur envoie les Lakers en play-off

Un panier victorieux de LeBron James, à moitié aveuglé, à 58 secondes du terme a permis aux Lakers champions en titre de vaincre les Warriors (103-100), dans la nuit de mercredi à jeudi, et de se qualifier pour le 1er tour des play-off NBA, où ils défieront Phoenix.

Golden State, qui est passé tout près d’un bel exploit au Staples Center, dans le sillage d’un Stephen Curry éblouissant (37 points), a encore une chance d’atteindre ce stade. Il lui faudra battre vendredi Memphis, qui a éliminé San Antonio (100-96), pour se donner le droit de défier Utah, meilleure équipe de la saison régulière dans le sillage de Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Les Lakers auraient d’ailleurs eu l’arrière-pensée de privilégier un affrontement avec le Jazz plutôt qu’avec l’impressionnant collectif des Suns, bâti autour de Chris Paul et Devin Booker, qu’ils ne s’y seraient pas mieux pris.

Car leur première période fut extrêmement laborieuse, avec seulement 32% de réussite aux tirs, à l’image de James (6 pts) et Anthony Davis (5 pts),alors indigents offensivement mais qui ont ensuite accéléré et fini avec 22 et 25 unités chacun. «Les deux équipes ont joué à un haut niveau... Ils nous giflés lors des deux premiers quart-temps, mais on a su répondre», a commenté «LBJ» sur ESPN.