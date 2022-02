Basketball : LeBron James meilleur scoreur de l’histoire de la NBA

Avec 44’152 points inscrits en carrière, le «King» a dépassé le légendaire Kareem Abdul-Jabbar. Mais les Lakers ont quand même perdu.

Klay Thompson (33 points) a bien aidé les Golden State Warriors à battre les Lakers de justesse (117-115) samedi en NBA, tandis que les Blazers de Portland ont renversé les Knicks de New York, toujours inconstants.

Pour les Warriors, le revenant Thompson, 32 ans, a marqué seize de ses 33 points (meilleur total de la saison) dans le dernier quart-temps et remis son équipe dans le bon sens, après deux défaites d’affilée.

Historique

LeBron James, la star des Lakers de Los Angeles, est devenu samedi le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA en saison régulière et play-offs cumulés, en dépassant Kareem Abdul-Jabbar, une autre icône des Angelinos dans les années 1970 et 1980.

En inscrivant 26 points lors de la défaite 117-115 contre les Warriors de Golden State, James a établi un nouveau total de 44’157 points, soit trois unités de plus qu’Abdul-Jabbar (44’149).

L’ancien pivot des Bucks de Milwaukee, puis des Lakers, trône toujours en tête du classement des meilleurs scoreurs de l’histoire de la ligue en saison régulière, avec 38’387 points, devant l’ancien ailier fort des Utah Jazz, Karl Malone (36’928 pts) et James (36’526 pts).

Les Knicks encore en échec

Dans un autre match à suspense de cette soirée très agitée, les Blazers de Portland sont parvenus à remonter un handicap de 23 points face aux Knicks de New York (112-103). Comme un symbole, un panier à trois points du jeune meneur Anfernee Simons, qui incarne le futur de la franchise, a permis aux Blazers de passer en tête trois minutes avant le buzzer.

Simons a empilé trente points et huit passes décisives pour les Blazers, ultra-dominés pendant le troisième quart-temps mais implacables dans le dernier, grâce notamment à Josh Hart, arrivé jeudi dans le trade qui a envoyé CJ McCollum aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans, et auteur de 23 points pour ses débuts.

Deux blessés importants

«C’était fou», a résumé Hart, «Je vais certainement adorer jouer ici». Cette deuxième victoire d’affilée pour les Blazers, après six défaites de rang, a aussi été marquée par les contributions de Ben McLemore (17 points), Jusuf Nurkic (douze pts, vingt rebonds) et Justise Winslow (14 pts).

Du côté des Knicks, et malgré l’efficacité de l’ailier fort Julius Randle (28 points, seize rebonds), ou les 23 points de Kemba Walker, les 17 dernières minutes des Blazers ont fait très mal : 53-21 et un résumé lucide par Walker. «On s’est effondré. C’est très décevant.» Circonstances atténuantes, les Knicks ont perdu deux joueurs importants dans ce dernier quart-temps désastreux, Mitchell Robinson (entorse de la cheville gauche) et Cam Reddish (idem à droite).