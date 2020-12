Basketball : Lebron James prolonge son contrat pour 76 millions

La super star des Lakers, qui va fêter ses 36 ans ce mois, va jouer à Los Angeles jusqu’en 2023.

Lebron James et les Los Angeles Lakers ont remporté le titre cette saison.

Arrivé en 2018 en Californie, James, qui a contribué au 17e titre record (à égalité avec Boston) de Los Angeles en octobre, touchera 41,2 millions de dollars pour la saison 2021/22 et 44,5 millions pour l’exercice 22/23.

James, qui fêtera ses 36 ans fin décembre, a compilé 25,3 points et 10,2 passes de moyenne, la saison passée, héritant du trophée de MVP des finales remportées aux dépens de Miami. Sa 4e bague après celles glanées en 2012 et 2013 avec le Heat, et en 2016 avec Cleveland.