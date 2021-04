La bande-annonce nous confirme aussi que les spectateurs auront droit à une version « cartoonisée » de LeBron James, ce qui promet. En plus de Don Cheadle, qui joue le rôle du grand méchant, plusieurs vedettes de la NBA devraient faire une apparition. Chris Paul, Damian Lillard, Anthony Davis, Klay Thompson et plus. Des joueuses de la WNBA devraient aussi être d e la partie . Le film d evrait être à l’affiche à mi-jui l let.