La position du «King» est motivée par deux raisons. La première concerne le rythme infernal imposé aux équipes depuis huit mois: entre la fin de la saison dernière et le début de celle en cours, seulement deux mois se sont écoulés. «Mes coéquipiers et moi avons eu une intersaison très courte, 71 jours. En entamant cette saison, on nous a dit qu’il n’y aurait pas de All-Star Game, que nous aurions donc une pause sympa de 5 jours. C’était une occasion pour moi de me recalibrer pour la deuxième partie de saison, tout comme mes coéquipiers et d’autres joueurs de la ligue. Et finalement on nous balance un All-Star Game comme ça et ça chamboule tout. C’est comme une claque dans la figure.»