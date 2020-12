Récompense : LeBron James, sportif de l’année 2020 du «Time Magazine»

Le magazine américain «Time» a choisi d’honorer le basketteur de Los Angeles pour son engagement en faveur du vote.

«Time Magazine» salue également l’engagement du basketteur en faveur du vote, à travers l’association «More Than an Vote» (Plus qu’un vote), appelant les Afro-Américains à s’inscrire sur les listes électorales et à se rendre massivement aux urnes lors de l’élection présidentielle.