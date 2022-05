Genève : L’écart de formation entre hommes et femmes se resserre

La différence de niveau de formation dans les couples diminue dans le canton.

Qui se ressemble s’assemble. Dans les couples genevois, l’écart de niveau de la formation a baissé sur la dernière période enregistrée par l’Office cantonal genevois de la statistique (OCSTAT), à savoir de 2016 à 2020. On constate que 64% des couples ont le même niveau de formation. Parmi ceux-ci, 34% ont un au niveau de formation supérieure, 16% un niveau de formation secondaire et 15% qui ont achevé la scolarité obligatoire.

Pour ce qui est des ménages où le degré de formation varie, dans 15% des couples la femme a un niveau de formation plus élevé que son conjoint, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à la période précédente (2011 à 2015).

Notons que les couples avec ou sans enfant constituent le deux tiers de la population totale du canton et que seuls les couples hétérosexuels sont pris en compte dans cette étude.

Les femmes font plus de hautes études

La part des femmes ayant un niveau de formation tertiaire s’élève à 44% pour la période 2016-2020, en hausse par rapport à la période 2011-2015 (39%). Ce constat, alors que le canton enregistre de moins en moins de femmes ayant un niveau secondaire 2 (maturité et CFC) ou n’ayant pas achevé la scolarité obligatoire. Notons également que l’écart de salaire entre les hommes et les femmes a tendance à se réduire puisqu’il s’élevait à 10,8% en 2020 contre 11,5% en 2018, et 12,0% en 2016.