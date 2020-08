Pologne : Lech Walesa vilipende les «démagogues» au pouvoir

A l’occasion de l’anniversaire de la création du premier syndicat libre du pays, l’ancien président a mis en garde contre le populisme et la démagogie actuels.

Des inquiétudes sur l’état de la démocratie polonaise montent depuis 2015, date à laquelle le parti populiste nationaliste Droit et justice (PiS) a pris le pouvoir et a commencé à introduire des réformes controversées, critiquées à intérieur et à l’extérieur du pays.

«Nous devons reprendre l’initiative à ces populistes et démagogues et la remplacer par des solutions plus avisées et par de meilleures structures», a déclaré Lech Walesa, 76 ans, entouré d’anciens compagnons de route, avant de déposer des fleurs sur la porte des chantiers navals et de l’ouvrir symboliquement comme il l’avait fait il y a quatre décennies.