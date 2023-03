Espace : L’échec de la fusée Vega-C dû à une pièce ukrainienne

Le moteur, censé fonctionner à pression constante, a enregistré une baisse continue de cette pression dans sa tuyère jusqu’au point où, trois minutes et 27 secondes après le décollage, «l’accélération du lanceur est devenue quasi nulle», a dit M. Tissier. L’ordre de destruction du lanceur, construit par l’Italien Avio, a alors été donné alors que Vega-C se trouvait au-dessus de l’océan Atlantique, entraînant la perte de deux satellites d’observation de la Terre d’Airbus, Pléiades Neo 5 et 6.

Col de tuyère détérioré

La commission d’enquête diligentée par l’ESA, autorité de développement du lancement, et Arianespace, son opérateur, a conclu que la perte de pression était due à la détérioration du col de tuyère, qui dirige et régule les gaz de combustion vers cette dernière. Ce col de tuyère, une pièce en composite de carbone fabriquée par l’Ukrainien Youjnoye, n’a pas supporté l’énorme pression et des températures atteignant 3000 degrés. M. Tissier a évoqué une «érosion thermo-mécanique inattendue» de cette pièce, résultant d’un manque d’homogénéité de sa matière. La commission d’enquête n’a pas remis en cause la conception et le développement du lanceur. Mais a recommandé une série de mesures pour garantir la fiabilité future de Vega-C.