Nidwald: «L’Echo des ovaires», la chorale féminine qui modernise le yodel

La chorale de l’«Echo vom Eierstock» a été formée en 2021 et se revendique féministe.

La chorale est baptisée «Echo vom Eierstock», littéralement «L’Écho des ovaires». Elle réunit chaque semaine à Nidwald des femmes qui aiment les chants traditionnels suisses. «Les textes des chansons de yodel sont loin d’être ancrés dans les réalités actuelles: on y chante encore le bon vieux temps, où les femmes étaient soit des créatures au grand cœur, soit de gentilles ou de méchantes épouses», explique à «20 Minuten» Elena Kaiser, fondatrice et présidente de ce chœur qu’elle décrit comme «féministe».

L’idée est née lors d’une manifestation organisée à Nidwald en 2001. À cette occasion, un groupe de femmes s’est dit que ce serait «génial» de chanter du yodel sur la place du village. Et petit à petit les objectifs et les revendications se sont précisés. «Nous voulons susciter une discussion sur les textes sexistes», poursuit Elena Kaiser. «Nous ne changeons absolument rien à la forme musicale du yodle suisse. Nous adaptons simplement les textes et certains passages pour qu’ils correspondent à l’époque actuelle.»