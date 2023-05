GP d’Azerbaïdjan: Charles Leclerc partira en pole dimanche

Charles Leclerc a été le plus rapide dans les rues de Bakou.

Les rues de Bakou restent sa propriété en qualifications: Charles Leclerc a décroché pour la troisième fois d’affilée la pole position du Grand Prix d’Azerbaïdjan, 4e manche de la saison de Formule 1, et partira dimanche devant le leader au championnat Max Verstappen.

Un moment à égalité

Dans les rues de Bakou, où l’issue est souvent imprévisible (six vainqueurs différents en six courses disputées), partir en pole position n’assure toutefois certainement pas la victoire à l’arrivée.

Et pour cause: Verstappen s’y était imposé l’an passé en étant parti de la troisième place… derrière le poleman Leclerc. Seuls l’Allemand Nico Rosberg en 2016 et le Finlandais Valtteri Bottas en 2019 sont parvenus à gagner en Azerbaïdjan en s’élançant de la pole.