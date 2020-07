Automobilisme

Leclerc n’a pas respecté le protocole sanitaire

Le pilote monégasque de Ferrari a été rappelé à l’ordre par le délégué Covid-19 en marge du GP de Styrie.

Des règles strictes

Il est notamment demandé aux participants d'être testés tous les cinq jours et de rester isolés en groupes et sous-groupes le plus hermétiques possible sur les circuits et en dehors, même s'il est possible de rentrer chez soi entre les courses.