Green dating: L’éco-rencontre est en plein essor sur Tinder & Co.

Des plateformes comme Grazer, GreenSingles, Veggly ou le site germanophone Gleichklang tablent sur la mise en relation de personnes ayant une forte conscience écologique.

Les générations Z et Y sont les plus convaincues par le fait que la crise climatique est d’origine humaine. Dans son rapport «Year in Swipe», l’application de rencontre Tinder écrivait déjà en 2019 que l’environnement et la crise climatique faisaient partie des sujets les plus souvent mentionnés dans les bios Tinder de la génération Z, c’est-à-dire les personnes nées après 1997.

Les applications de rencontre misent sur les éco-conscients

Les applications de rencontre ont donc réagi à cette évolution de la société. Les utilisateurs de Tinder et de Bumble peuvent ajouter le véganisme, le végétarisme et le changement climatique comme centres d’intérêt à leur profil. Et OKCupid est encore allé plus loin en déclarant, en 2020 sur Twitter, que «sur notre application de rencontre, tu peux filtrer tous ceux qui considèrent le changement climatique comme une fake news». Deux ans plus tard, OKCupid s’intéresse toujours à la protection du climat: «En 2022, le changement climatique est le sujet numéro 1 parmi les thèmes de rencontre. Il a même dépassé la thématique de la paix dans le monde.» Bumble reconnaît également ce que l’on appelle «les rencontres vertes» comme une tendance positive suite à la pandémie.

Ce qui représente un élément supplémentaire d’un profil pour Bumble, Tinder et OKCupid est au centre des préoccupations d’autres fournisseurs. Des plateformes comme Grazer, GreenSingles, Veggly ou le site germanophone Gleichklang tablent sur la mise en relation de personnes ayant une forte conscience écologique. «Dans un monde où beaucoup de choses vont mal, tu ne devrais pas être seul, mais l’améliorer en couple», insiste Gleichklang.

Le green dating augmente la satisfaction

Quels sont les avantages du «green dating»? «Des études montrent que les couples qui ont des attitudes, des normes, des habitudes et des objectifs similaires ont de meilleures perspectives», écrit Guy Bodenmann, professeur de psychologie à l’Université de Zurich et directeur de Paarlife chez 20 Minuten. «Plus les valeurs divergent, moins les disputes sont évitables.» Les relations ayant une base de valeurs communes seraient donc plus satisfaites et plus stables.

Guy Bodenmann constate également que les divergences d’opinion sur la protection du climat ne sont guère abordées dans les thérapies de couple. «Le problème est souvent plus profond que ça», commente-t-il. Si des conflits apparaissent pour cette raison, cela signifie que l’on est déjà devenu globalement moins tolérant à l’égard de son ou sa partenaire. «Dès qu’on entre dans ce processus, le couple commence sérieusement à être déstabilisé», constate-t-il.