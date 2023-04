L’école à la ferme a attiré 60’000 élèves l’année dernière

L’offre pédagogique est décrite comme un «bijou» par ses promoteurs et elle a de plus en plus de succès.

L’école à la ferme existe depuis bientôt 40 ans et vise à «expliquer leur travail à une population de plus en plus étrangère à l’agriculture et à la production alimentaire». Au fur et à mesure des années, de plus en plus d’exploitations ont rejoint le concept et «l’école à la ferme peut aujourd’hui être proposée presque partout en Suisse», note l’USP.