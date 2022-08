Toujours plus d'enfants font l'école à la maison

L’association IEL – Instruire en liberté a annoncé son opposition au changement de règlement. «Un régime d’autorisation est beaucoup trop attentatoire à la liberté des familles de choisir le mode d’instruction le plus adapté aux besoins de leurs enfants, garantie par la Constitution vaudoise», dit-elle. Si la réforme aboutissait néanmoins, elle souhaite qu’il reste possible de sortir un enfant de l’école en tout temps, et non uniquement au début de chaque semestre, comme le prévoit le projet. Elle veut aussi que l’autorisation soit renouvelée automatiquement, et non à refaire chaque année comme le voudrait le Canton.