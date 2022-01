Education : L’école à la maison séduit toujours plus de parents vaudois

Le semi-confinement, puis les mesures imposées en classe aux élèves, a poussé certains à garder leurs enfants chez eux. Mais le Canton de Vaud prévoit de renforcer les conditions de l’enseignement à domicile.

Selon le dernier pointage réalisé par le Département vaudois de la formation, 817 enfants suivent aujourd’hui leur scolarité à domicile, sur plus de 93’000 élèves. Et ce chiffre pourrait encore gonfler. La pandémie de Covid-19 semble avoir servi de déclic: en 2020, 141 enfants ont été sortis de l’école publique, 36 les ont suivis l’année suivante et 58 autres suivent un enseignement chez eux depuis le début du semestre en cours, chiffre «24 heures». Le quotidien ajoute que le canton de Vaud est ainsi en tête des cantons romands en la matière, devancé toutefois par Berne. Les parents qui ont choisi cette voie l’auraient fait après avoir découvert l’école à la maison lors du premier semi-confinement ou pour éviter à leurs enfants de subir les contraintes sanitaires telles que le port du masque et les tests répétés. Le risque des clusters, des quarantaines et des classes fermées aurait aussi pesé dans cette décision.