Vaud: L’école à visée inclusive cherche des solutions

L’idée de l’école inclusive séduit mais sa mise en pratique reste compliquée. Vincent Lescaut

«Le consensus est le meilleur moyen pour régler des cas particuliers. Nous allons mettre en place une plateforme de dialogue et d’échange pour corriger et ajuster.» Successeur de la socialiste Cesla Amarelle au département vaudois de l’enseignement et de la formation, le conseiller d’Etat PLR, Frédéric Borloz, n’entend pas «tirer la prise» sur l’école à visée inclusive. Mais il va se pencher sur des pistes de travail, après les résultats mitigés révélés par une enquête du Canton, à laquelle ont participé 90 directeurs et 251 doyens d’établissements scolaires.

Si 93% des sondés adhèrent au concept 360°, ils sont également 92% à avoir relevé que la présence d’élèves à besoins spécifiques dans une classe régulière ne semble pas avoir été une bonne solution. Ils sont 89% à penser que l’école inclusive constitue une surcharge de travail pour les enseignants et 85% estiment que les enseignants ne sont pas suffisamment formés par rapport à la diversité des profils des élèves.

Quatre axes de travail

Lors d’une rencontre avec la presse, mardi, dans un collège de Villeneuve, Frédéric Borloz a annoncé que des mesures allaient être prises lors de la rentrée 2023/2024, soit en août prochain. En attendant, il a listé quatre axes.

D’abord, renforcer l’encadrement lors des deux premières années scolaires, afin d’assurer la transition entre la maison, la crèche et l’école. Ensuite, assurer «un focus particulier» sur les ados en risque de décrochage, afin de les orienter plus rapidement vers un projet professionnel, et idem pour les élèves ayant des difficultés de comportement. Et enfin, apporter un soutien à l’encadrement scolaire.

L’élu PLR dit être allé sur le terrain dans différents établissements scolaires. «J’ai eu des témoignages de situations très difficiles et lourdes. J’ai aussi rencontré des enseignants désespérés et qui n’ont plus d’énergie», a-t-il déclaré.