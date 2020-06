st-gall

L’école avait bien le droit d’exclure une écolière sans vaccin contre la rougeole

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'une saint-galloise qui avait été exclue de son école pour deux semaines. La mesure avait été prise après l'apparition d'un cas dans sa classe.

Ses parents sont allés jusqu’au Tribunal fédéral pour contester l’exclusion scolaire temporaire de leur fille, non vaccinée contre la rougeole et atteinte de la maladie. En vain. L’école avait demandé à ce qu’elle ne revienne pas pendant deux semaines et la plus haute instance du pays a jugé que la décision était justifiée.