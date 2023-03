Genève: L’école avant 3 ans restera possible dans le privé

Les écoles privées ont eu gain de cause. Les enfants ayant 3 ans au 31 décembre pourront continuer à y être scolarisés à la rentrée, c’est-à-dire à un peu plus de deux ans et demi. Le Grand Conseil a voté vendredi une loi entérinant la pratique qui avait cours jusqu’à présent. Cette décision met un terme à un conflit qui opposait l’association genevoise des écoles privées (AGEP) au Département de l’instruction publique. Celui-ci souhaitait que les bambins aient 3 ans au 31 juillet pour être autorisés à débuter l’école. L’AGEP estimait que si cette réglementation entrait en vigueur, des centaines d’enfants auraient dû être replacés en crèche, alors qu’une pénurie chronique de places sévit à Genève.