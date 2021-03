Coronavirus à Genève : L’école de Saint-Jean fermée jusqu’au 12 avril

Des cas de covid-19 ayant été détectés dans plusieurs classes, l’établissement primaire a été bouclé jusqu’à la fin des vacances de Pâques.

L’école primaire de Saint-Jean a fermé ses portes, mardi soir, sur ordre du Service du médecin cantonal, a révélé «Le Courrier». Elle ne rouvrira qu’après les vacances de Pâques, qui débutent le 1er avril et s’achèvent le 11 avril. Cette décision fait suite à la découverte de cas de Covid-19 dans «plusieurs classes». Deux d’entre elles avaient déjà été fermées lundi. Les 160 élèves (en quarantaine) et les vingt enseignants (pas en quarantaine car ayant porté un masque et respecté les gestes barrières) sont invités à passer au plus vite des tests PCR. Jusqu’aux vacances, un enseignement à distance sera dispensé, a assuré le Département de l’instruction publique. (jef)