A Vernier, l’école des Ranches a été victime d'un incendie

Sur cette image, on distingue clairement, à gauche, ce qu’était la façade dans son état originel, et à quoi elle ressemble une fois brûlée.

«Quand une école brûle, c’est un choc et une tristesse. C’est nos élèves, nos enfants, un lieu indispensable.» Martin Staub, le conseiller administratif de la commune de Vernier, est ébranlé. L’établissement primaire des Ranches, à Vernier-village, a flambé dans la nuit de mardi à mercredi. Il accueille dix-neuf classes, soit quelque 400 élèves, et une course contre la montre débute dès à présent pour leur assurer une rentrée le 21 août, dans moins de sept semaines. «Dès demain, notre priorité absolue sera de trouver des solutions, assure l’élu. Une partie passera forcément par des containers ou du provisoire. Mais on va trouver. On n’a pas le choix, on est condamné à réussir.»