L’École hôtelière de Lausanne (EHL) reste la meilleure du monde. Au total, pas moins de huit des dix meilleures institutions formant au management dans les domaines de l’hôtellerie et du tourisme se trouvent en Suisse. Dont six en Suisse romande, selon le classement annuel de Quacquarelli Symonds (QS) publié jeudi.

Parmi le fleuron mondial des écoles hôtelières figurent également le Glion Institute of Higher Education (3e), la Swiss Hotel Management School de Leysin (4e) ou encore l’Hotel Institute Montreux (6e), révèle l’organisme qui évalue les meilleures hautes écoles et universités de la planète.

L’École polytechnique fédérale de Lausanne se classe ainsi parmi dans le top 10 dans quatre disciplines: chimie (10e), informatique et systèmes d’information (9e), génie civil et structurel (10e) et génie électrique et électronique (10e).