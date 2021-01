L’école Liotard, établissement primaire situé dans le quartier de la Servette, avait été construite dans les années 70. Désormais trop petite et gloutonne d’un point de vue énergétique, elle sera rénovée, agrandie et mise aux normes pour la rentrée 2025. La Ville de Genève a dévoilé ce lundi le projet qui a remporté le concours d’architecture organisé pour l’occasion. Le bureau Christian Duparaz architecture office l’a remporté et sera chargé de mener à bien ce chantier.