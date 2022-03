Genève : L’école se prépare à accueillir 5000 enfants ukrainiens

Un accueil simplifié sera offert aux enfants et ados qui ont fui la guerre en Ukraine. Le défi sera de trouver de la place en classe et des enseignants supplémentaires.

Mères et enfants ont fui en masse l’Ukraine depuis l’invasion russe il y a deux semaines; et selon les prévisions du Conseil fédéral, 15’000 personnes, dont 5000 jeunes en âge de scolarité, pourraient trouver refuge au bout du lac. Ces derniers bénéficieront d’un protocole d’accueil simplifié et seront intégrés dans des classes existantes ou prochainement créées. Chargée du Département de l’instruction publique (DIP), la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta a précisé les modalités prévues. Le défi est immense, la situation pourrait durer des années, mais la magistrate a rappelé dans la « Tribune de Genève » que le canton avait «une longue tradition de prise en charge des enfants étrangers».

Au primaire, les petits Ukrainiens – quelques uns sont déjà scolarisés - seront partagés entre classes d’accueil et structures ordinaires. Au cycle d’orientation et au secondaire II, les élèves étudieront à plein temps en classe d’accueil. Mais il faut trouver de la place et des enseignants. Le DIP a lancé un recensement des espaces disponibles et pourrait être amené à utiliser des locaux qui ne sont pas scolaires. Pour encadrer et instruire les jeunes, «nous sommes en train d’identifier les remplaçants détenteurs d’un titre», a révélé la conseillère d’Etat. Par ailleurs, les enseignants à temps partiel se verront proposer d’augmenter leur taux d’activité, s’ils le souhaitent. Ces mesures coûteront de l’argent et impliqueront que certaines classes dépasseront le taux d’encadrement maximum. Appuyé par le Conseil d’Etat, le DIP demandera des crédits complémentaires. «À situation d’urgence, réponse urgente», a déclaré Anne Emery-Torracinta.