Canton de Zurich: L’école supprime le papier WC en guise de punition

Des rondes de surveillance auraient été meilleures

Le psychologue pour enfants Felix Hof trouve cette mesure «pédagogiquement discutable»: «Une telle restriction de liberté est dramatique. On ne prive pas seulement les enfants de droits humains primaires, mais on les expose d’une manière qui peut avoir des effets malsains sur leur développement.» Selon Felix Hof, c’est notamment le travail scolaire et social qui doit aborder le sujet avec les enfants. Il serait également possible de mettre en place une «sorte de service de surveillance», auquel participeraient des élèves isolés en faisant des rondes dans les toilettes pour vérifier que tout va bien. Cela permettrait d’aborder directement la problématique et de donner aux enfants la possibilité de prendre des responsabilités.