Un sextoy entièrement biodégradable et recyclable. C’est la dernière prouesse technologique réalisée par le poids lourd de l’orgasme, Womanizer. Ce nouveau jouet sexuel, disponible dès le 22 avril, est la version écolo du modèle best-seller de la marque allemande, le Premium. Cet appareil permet une stimulation clitoridienne sans contact, grâce à des vagues d’air. Composé à 70% de matières naturelles (de l’amidon de maïs principalement), il est entièrement démontable.

Proposer un sextoy qui soit entièrement recyclable et biodégradable fait, pour l’instant, figure d’exception. Avec son modèle écologique Gaia , lancé en 2019, Blush Novelties est l’une des rares marques à le faire.

Alternative plus surprenante mais néanmoins écolo: un sextoy 100% bois et fabriqué en Suisse. Tino Andri, un menuisier originaire des Grisons, a créé l’entreprise Manufucktura en 2020, suite au premier confinement. Désireux de s’inscrire dans une démarche durable, ses jouets sexuels sont sculptés à la main dans un bois naturel, exempt de colles chimiques et de vernis.