Californie : L’écologie? Pas le problème de Kylie Jenner

Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et sauver la planète, ne comptez pas sur Kylie Jenner. L’Américaine de 24 ans semble se ficher de la protection de l’environnement comme de sa première injection de botox. En quelques jours, la maman de deux enfants – Stormi, 4 ans, et son petit frère dont on ignore le prénom et âgé de 5 mois – a ulcéré les internautes à deux reprises.