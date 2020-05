Planter des semis

Leçon de jardinage pour débutants

Quand dehors, la nature se réveille, cela donne envie de créer une ambiance de jardin sur le rebord de sa fenêtre ou sur son balcon.

Quand dois-je semer les graines? La meilleure période pour semer la plupart des graines est en mars/avril, c'est-à-dire en ce moment. Vous trouverez des informations détaillées sur les sachets de semence, sur le site internet du fournisseur ou sur les sites des jardineries, sur lesquels on trouve des calendriers de semis détaillés.

Ou cela fait peut-être longtemps que vous prévoyez d'embellir votre balcon ou vos bacs à fleurs? Voici les six choses les plus importantes à savoir au sujet du semis.

Vous avez du temps à tuer en ce moment et vous avez décidé de vous mettre au jardinage?

Vous avez envie de mettre un peu de vert et d'apporter des touches de couleur sur votre balcon ou, à défaut, sur le rebord de vos fenêtres? Actuellement, ce n'est pas chose facile, car les jardineries sont toutes fermées, tout comme le rayon plantes des Migros. Il va donc falloir se mettre au travail.

Mais pas de panique! Ce n'est pas si difficile de faire pousser des fleurs ou des légumes. Il suffit tout simplement de commander le matériel nécessaire, comme la semence, le terreau et les pots, sur Internet. Dans le diaporama, vous trouverez les réponses aux six questions les plus fréquemment posées à ce sujet.